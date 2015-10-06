У Держдумі стверджують, що про наземну операцію РФ у Сирії "мови бути не може"

Голова комітету по обороні Державної думи, колишній командувач Чорноморським флотом РФ Володимир Комоєдов заперечує можливість проведення російської наземної операції у Сирії. Про це пише "ТАСС".

Читайте такожУ Пальмірі бойовики ІД замінували римський амфітеатр віком близько двох тисяч років

"Що стосується можливих спроб російських громадян з матеріальних міркувань або виходячи із ідеологічних поглядів проникати на територію Сирії, Іраку, Лівії та інших держав регіону, охоплених смутою і війною з вини "далекоглядної" політики США, та брати участь у бойових діях на тій чи іншій стороні, то російські компетентні органи, за наявними у мене даними, всіляко цьому перешкоджають. І правильно роблять", - стверджує Володимир Комоєдов.

Також він заявив, що "ні про яку російську наземну операцію в Сирії і мови бути не може. Це чітко заявлено".

Додамо, раніше прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде підтримувати добровольців в Сирії.

Нагадаємо, Совфед РФ дозволив використовувати російську армію в Сирії. Спочатку мова йшла про авіаудари по позиціях ІДІЛ. Але пізніше стало відомо, що російська авіація бомбить всі угруповання, що протистоять режиму сирійського лідера башара Асада. У тому числі повстанців, яких підтримують США.