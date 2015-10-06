Партія "Відродження" вимагає від ЦВК розпустити Одеську обласну територіальну виборчу комісію

А також прийняти рішення про утворення Одеської обласної територіальної виборчої комісії у новому складі на підставі подань з новими кандидатурами.

Відповідне звернення направив до ЦВК голова партії «Відродження» Віктор Бондар.

Підставою для такого звернення стало невиконання ТВК рішення судів, а також перешкоджання реєстрації кандидатам від партії «Відродження» для участі у виборах в Одеській обласній раді.

Нагадаємо, раніше Одеська обласна ТВК вирішила подати апеляцію на Постанову Одеського окружного адміністративного суду, якою її було зобов’язано зареєструвати 27 кандидатів в депутати обласної ради від партії «Відродження».

«Оскарженням рішення суду ТВК умисно «відтягує» час набрання ним законної сили, щоб встигнути провести жеребкування та затвердити зміст бюлетенів без кандидатів, висунутих нашою політичною силою, і, тим самим завадити участі у виборчому процесі. Враховуючи викладене вище вважаємо, що Одеською обласною територіальною виборчою комісією допущено грубе порушення вимог Закону, що є підставою для припинення повноважень усього її складу», - йдеться у тексті звернення.

Як зазначив у виступі під час пленарного засідання Віктор Бондар, проти партії «Відродження» ведеться систематична боротьба, головна мета якої – не допустити кандидатів партії до участі у місцевих виборах.

«За рішенням влади сьогодні можна знімати цілі списки і партії, можна, як виявилось, не реєструвати кандидатів. У цей час клони-двійники партія відродження України реєструється без будь-яких обмежень. В цій залі було багато сказано про демократичні цінності, про те що в українців має бути повний вибір парті, багато було тез щодо закону про вибори, багато говорили про гендерну рівність, про 30% жінок. Але це дрібниці у виборчому законодавстві на фоні того що сьогодні відбувається», - заявив Віктор Бондар.

На думку партії «Відродження», реєстрація партій-клонів та кандидатів-клонів проти кандидатів “Відродження” має системний характер і містить ознаки злочину, передбаченого ч. 1 статті 157 Кримінального кодексу України – перешкоджання реалізації громадянами свого виборчого права. У зв’язку із цим політична сила звернеться до Генпрокуратури.