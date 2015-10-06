У заяві про перенесення псевдовиборів бойовики назвали окуповану територію Луганською та Донецьку областями

Зокрема, "за цей час Україна буде зобов'язана виконати всі взяті на себе Мінськими угодами зобов'язання. А саме: надати Донбасу особливий статус, не допустити переслідування і покарання осіб – учасників подій на території Донецької і Луганської областей, а також переголосувати поправки до Конституції в новій, узгодженій з нами редакції", - зазначили представники так званих "республік".

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент України Петро Порошенко провів зустріч з лідерами фракцій у Верховній Раді і заявив, що 6 жовтня бойовики оголосять про скасування псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада.

Нагадаємо, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Порошенко за його підсумками заявив, зокрема, учасники наголосили на неприпустимості проведення псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив: під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих "ДНР" і "ЛНР" "буде прийнятий окремий закон".