Порошенко: парламент змінить законодавство щодо проведення виборів на Донбасі

Про це сказав президент України Петро Порошенко в інтерв’ю ряду телеканалів, яке транслював телеканал «Україна».

Відповідаючи на запитання чи Верховна Рада ухвалить необхідні зміни, Порошенко заявив: «Не маю жодного сумніву. Є політичні сили, які зацікавлені в дестабілізації, які зацікавлені в продовженні внутрішнього конфлікту. Я наголошую, що то є план Путіна».

За його словами, у виборах на Донбасі є свої особливості. Зокрема, щодо діяльності політичних партій, ЗМІ, переміщених осіб, роботи виборчих комісій.

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Як повідомляв УНІАН, президент Франції Франсуа Олланд заявляє, що під час переговорів у Нормандському форматі сторони досягли домовленостей перенести дату місцевих виборів в самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" та провести їх у відповідності з українським законодавством.