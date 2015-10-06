У ЦВК пояснили, що потрібно для проведення виборів в окремих районах Донбасу

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, про це сьогодні під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні Аргітою Даудзе заявив голова ЦВК Михайло Охендовський.

"Центральна виборча комісія сподівається, що вже найближчим часом будуть створені передумови, необхідні для призначення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей Верховною Радою України. Для цього має бути прийнятий відповідний спеціальний закон. Окрім того, потребує відновлення цілісність Державного реєстру виборців та виборча інфраструктура в цих районах загалом. Зокрема, йдеться про визначення можливості роботи виборчих комісій та проведення голосування у приміщеннях для голосування виборчих дільниць, які існують на постійній основі з 2012 року, уточнення їх меж, з’ясування необхідності утворення нових", - наголосив він.

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За його словами, також слід провести інвентаризацію приміщень, устаткування, необхідних для роботи як виборчих комісій, так і органів ведення Державного реєстру виборців, інвентаризацію виборчих скриньок. Миттєве відновлення зазначеної інфраструктури неможливе, для цього потрібен певний час.

Ще одним важливим питанням, яке потребує вирішення перед призначенням місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей, на думку голови ЦВК, є гарантування безпеки виборців, членів комісій, кандидатів, офіційних спостерігачів. Охендовський також наголосив, що потребуватимуть належної охорони приміщення виборчих комісій, органи ведення Державного реєстру виборців, приміщення для голосування. Також, за його словами, необхідно буде вирішити питання безпеки транспортування виборчої документації.

"Не викликає сумнівів, що місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть відбутися тільки за українським законодавством, із дотриманням загальновизнаних міжнародних виборчих стандартів. Для цього необхідно гарантувати зокрема свободу діяльності політичних партій, вітчизняних засобів масової інформації, свободу ведення передвиборної агітації, рівність можливостей для кожного кандидата. Лише за дотримання цих умов результати виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей зможуть бути визнані в Україні та у світі", - наголосив Охендовський.

Як повідомляв УНІАН, лідери бойовиків так званих ДНР і ЛНР заявили про перенесення місцевих псевдовиборів на Донбасі.

Бойовики погодилися перенести "вибори" з 18 жовтня та 1 листопада на 21 лютого 2016 року, однак висунули перед Україною ряд певних умов.



