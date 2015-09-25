У контактній групі кажуть, що питання виборів на Донбасі не обговорювалося на відеоконференції

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН сказав представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контакної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний.

"Там не обговорювалося питання виборів, там обговорювалася проблема продовження роботи підгрупи (з політичних питань - УНІАН). Прийняли рішення продовжити роботу підгрупи в понеділок о 9:00 ранку у Мінську", - сказав Безсмертний.

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Він зазначив, що контактна група більше займалася організацією подальшої діяльності робочих підгруп.

Також він повідомив, що сьогодні під час відеоконференції розглядалося питання роботи робочої підгрупи з питань безпеки, а саме обговорювалося питання про відведення озброєння калібром менше 100 мм від лінії розмежування.

Інших подробиць представник України у робочій підгрупі з політичних питань не повідомив.

Як повідомляв УНІАН, наступне засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 29 вересня в Мінську.