Порошенко вважає інформаційну війну головним завданням під час затишшя на фронті

В умовах затишшя на фронті інформаційна війна є головним завданням. Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Петро Порошенко заявив, виступаючи перед офіцерами ВСУ у Військовому інституті КНУ.

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Президент нагадав, що вже тиждень на фронті панує повне затишшя. У той же час він підкреслив, що Збройні сили та інші силові структури не повинні розслаблятися, оскільки противник сьогодні направив свої основні зусилля на інформаційну війну з Україною.

"Ідеологічна робота серед особового складу в умовах бойових дій перш за все має профілактичну мету - вироблення імунітету до різного роду шкідливим повідомленнями ворожої пропаганди, інформаційного спаму. Під впливом такого інформаційного спаму, і зараз я можу відверто про це сказати, цілі підрозділи піднімали руки і здавалися в умовах, коли ми мали можливість абсолютно спокійно тримати оборону. Цілі підрозділи у розпал бойових дій в минулому році без команди командира знімалися з позицій і в страху тікали ", - підкреслив Президент.

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"Поширення час від часу панічних і депресивних настроїв, зокрема в соціальних мережах через хештег "все - кінець, все пропало". Це спекуляції на недоліках, які ми об'єктивно не встигли подолати", - додав Порошенко.

Президент повідомив, що наступного тижня хоче запросити журналістів на військові склади, щоб вони переконалися, що в українській армії досить озброєння, одягу, обладнання.

Також Порошенко заявив, що Україні вдалося домовитися із західними партнерами про створення російськомовного каналу, який протистояв би російській пропаганді за межами України: "Наші партнери вже домовилися про те, що буде створено пан'європейський російськомовний канал, щоб російськомовні громадяни Європейського Союзу мали альтернативне джерело інформації. А під час останнього візиту генсека НАТО були підписані спеціальні документи про стратегічних комунікаціях між Україною і країнами НАТО".