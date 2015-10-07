Порошенко назвав справжнім перемир'ям повне припинення вогню з початку жовтня

Про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні, виступаючи перед військовими на навчально-методичних зборах у військовому інституті Київського національного університету ім. Шевченко, передає кореспондент УНІАН.

«Протягом першого тижня жовтня на фронті ми маємо режим повної тиші, жодного пострілу. Це ще насправді не кінець війни. Кінець війни буде, коли буде звільнено від окупантів останній клаптик української землі. Але це вже не просто припинення вогню - це справжнє перемир'я», - сказав Порошенко.

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Водночас він зазначив, що ворог продовжує потужну війну в інформаційному просторі.

«Дожив би Геббельс до наших днів, він би дав високу оцінку промиванню мізків російськими окупантами», - зазначив президент, закликавши при цьому всіх і, перш за все військових, не піддаватися на інформаційну провокацію.