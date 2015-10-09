Порошенко і Назарбаєв обговорили розширення співпраці України та Казахстану

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час їхньої зустрічі в Астані, що відбулася у форматі «віч-на-віч».

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Петро Порошенко зазначив, що Україна зацікавлена у розвитку всебічної співпраці з Казахстаном – у торговельно-економічній, енергетичній, гуманітарній та інших сферах. Глави держави наголосив на значному потенціалі двостороннього співробітництва, особливо – у сферах енергетики, космосу, машинобудування, культурних зв'язків. Президент висловив сподівання, що сьогодні буде обговорено план дій на найближчі роки.

Також Петро Порошенко подякував Нурсултану Назарбаєву за чітку, тверду позицію Казахстану щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України на міжнародній арені. «Ціную Ваші зусилля щодо підтримки встановлення миру в Україні. Знаю, що для Вас це дуже важливе питання. Ціную Вашу позицію», – сказав глава держави.

Глава держави також подякував за запрошення відвідати з візитом Казахстан, який упродовж багатьох років є для України надійним партнером. «Наші країни пов'язують торговельно-економічні, соціальні та інші зв'язки. Ми вдячні, що українці почувають себе у Казахстані як вдома», – наголосив президент.

Крім того, Петро Порошенко привітав Нурсултана Назарбаєва із державним святом – 550-ю річницею створення Казахського Ханства. «Це дуже важливе свято, символ казахської державності та історичних коренів Вашої держави», – зазначив президент.

Переговори продовжилися у розширеному складі, повідомили в прес-службі.