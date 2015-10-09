У Держдумі РФ вважають, що Сирія для Європи важливіша за Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков на засіданні робочої групи з правового аналізу законодавчих процедур та прийнятих в Україні правових актів.

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"На мій погляд, намітилася серйозна зміна атмосфери навколо України, що пов'язано з двома речами. Очевидно, що сирійська криза серйозно пріоритетна і для США, і для Європи", - сказав Пушков.

На його думку, в очах світу сирійська криза відтіснила на другий план події в Україні.

"Ставки більше на Близькому Сході, ніж в Україні. По суті, зображення української кризи як загальноєвропейської - це абсолютно штучна конструкція. Це вузько регіональна криза, у яку залучені український уряд, ті, хто не згодні з його політикою на території самої України, і Росія", - додав Пушков.

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Він заявив, що ситуація в Україні ніякої загрози європейській безпеці не несе.

Пушков вважає, що це штучно використовувалося для консолідації НАТО і антиросійських сил в США і Європі, яких не влаштовує політика РФ і характер влади в Росії.

За його словами, дестабілізація ситуації в Сирії та регіоні в цілому призвела до формування дуги "потужного терористичного формування".

Він відзначив, що після подій в Сирії і переговорів "нормандської четвірки", які "консолідували політичні процеси", інтерес до України зменшився.