У Держдумі РФ вважають, що Сирія для Європи важливіша за Україну
У Держдумі Росії заявляють, що події в Сирії важливіше для Європи, ніж криза в Україні, яка не є "загальноєвропейською".
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков на засіданні робочої групи з правового аналізу законодавчих процедур та прийнятих в Україні правових актів.
Читайте такожДерждеп США: Зараз не час вести справи з Росією через її участь у конфлікті на Донбасі та у Сирії
"На мій погляд, намітилася серйозна зміна атмосфери навколо України, що пов'язано з двома речами. Очевидно, що сирійська криза серйозно пріоритетна і для США, і для Європи", - сказав Пушков.
На його думку, в очах світу сирійська криза відтіснила на другий план події в Україні.
"Ставки більше на Близькому Сході, ніж в Україні. По суті, зображення української кризи як загальноєвропейської - це абсолютно штучна конструкція. Це вузько регіональна криза, у яку залучені український уряд, ті, хто не згодні з його політикою на території самої України, і Росія", - додав Пушков.
Читайте такожВ Сирії урядові війська та авіація РФ почали наступ на опозицію - Reuters
Він заявив, що ситуація в Україні ніякої загрози європейській безпеці не несе.
Пушков вважає, що це штучно використовувалося для консолідації НАТО і антиросійських сил в США і Європі, яких не влаштовує політика РФ і характер влади в Росії.
За його словами, дестабілізація ситуації в Сирії та регіоні в цілому призвела до формування дуги "потужного терористичного формування".
Він відзначив, що після подій в Сирії і переговорів "нормандської четвірки", які "консолідували політичні процеси", інтерес до України зменшився.