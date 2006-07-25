Антикризова коаліція не мінятиме кандидатуру Януковича
Володимир Рибак не заздрить Ющенку
Народний депутат України, член фракції Партії регіонів, голова Політвиконкому ПР Володимир РИБАК заявляє, що антикризова коаліція внесла кандидатуру на посаду прем`єр-міністра України – Віктора ЯНУКОВИЧА, і не буде її міняти. Про це повідомляє Інформаційний сервер Партії регіонів.
В.РИБАК сказав, що питання про альтернативу В.ЯНУКОВИЧУ на посаду прем`єр-міністра ні у фракції Партії регіонів, ні в антикризовій коаліції не розглядається. «Тому в мене немає підстав на сьогоднішній день говорити про якусь іншу кандидатуру», – сказав один із лідерів Партії регіонів.
Він висловив також свій прогноз на сьогоднішнє вечірнє засідання Верховної Ради України: «Ми чекаємо рішення Президента. Ми не виключаємо, що воно може бути. Або сьогодні, або завтра, ми сподіваємося, що воно буде, і Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ очолить Кабмін. Як воно буде, подивимося».
При цьому В.РИБАК сказав, що він «не заздрить Президенту, тому що з одного боку його штовхають до розпуску парламенту, з другого боку - до законної процедури й конструктивної роботи. Віктор ЮЩЕНКО зараз у непростому становищі, але сподіватимемося, що гарячі голови вгамуються й на перший план будуть поставлені ті проблеми, які необхідно вирішувати в нашій країні. Мільйони виборців хочуть того, щоб з`явився ефективний уряд, який зумів би зняти проблеми наших співгромадян. Ми дуже сподіваємося на це».
В.РИБАК зазначив, що «треба політичним силам зібратися, послухати один одного й, головне, почути своїх опонентів».