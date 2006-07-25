Антикризова коаліція не мінятиме кандидатуру Януковича

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів, голова Політвиконкому ПР Володимир РИБАК заявляє, що антикризова коаліція внесла кандидатуру на посаду прем`єр-міністра України – Віктора ЯНУКОВИЧА, і не буде її міняти. Про це повідомляє Інформаційний сервер Партії регіонів.

В.РИБАК сказав, що питання про альтернативу В.ЯНУКОВИЧУ на посаду прем`єр-міністра ні у фракції Партії регіонів, ні в антикризовій коаліції не розглядається. «Тому в мене немає підстав на сьогоднішній день говорити про якусь іншу кандидатуру», – сказав один із лідерів Партії регіонів.

Він висловив також свій прогноз на сьогоднішнє вечірнє засідання Верховної Ради України: «Ми чекаємо рішення Президента. Ми не виключаємо, що воно може бути. Або сьогодні, або завтра, ми сподіваємося, що воно буде, і Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ очолить Кабмін. Як воно буде, подивимося».

При цьому В.РИБАК сказав, що він «не заздрить Президенту, тому що з одного боку його штовхають до розпуску парламенту, з другого боку - до законної процедури й конструктивної роботи. Віктор ЮЩЕНКО зараз у непростому становищі, але сподіватимемося, що гарячі голови вгамуються й на перший план будуть поставлені ті проблеми, які необхідно вирішувати в нашій країні. Мільйони виборців хочуть того, щоб з`явився ефективний уряд, який зумів би зняти проблеми наших співгромадян. Ми дуже сподіваємося на це».

В.РИБАК зазначив, що «треба політичним силам зібратися, послухати один одного й, головне, почути своїх опонентів».