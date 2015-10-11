Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію солідарності з Україною

Комітети Парламентської асамблеї НАТО в повному обсязі ухвалили резолюцію про солідарність з Україною, з урахуванням усіх правок і протестів української делегації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України, член української делегації Мустафа Найєм.

"У нас це вийшло. Резолюція Парламентської асамблеї НАТО" Solidarity with Ukraine "була ухвалена в повному обсязі, з урахуванням всіх правок і протестів української делегації. Жоден аргумент колег із Бундестагу про те, що в документі не варто згадувати анексію Криму або видалити з тексту слова "Russian-backed separatist forces" (проросійські сепаратистські сили - УНІАН), не був почутий. Німецька делегація була розгромлена виступами представників США, Франції, Польщі й, насамперед, України", - написав Найєм.

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За його словами, єдина поправка з боку німецьких депутатів, яка була врахована, стосувалася зміни написання прізвища та імені українського режисера Олега Сенцова з російського "Oleg Sentsov" на українське "Oleh Sentsov".

Як повідомляв УНІАН, депутати парламентів країн НАТО закликають свої уряди запровадити жорсткіші економічні санкції проти Росії, якщо вона не дотримуватиметься угоди про припинення вогню на сході Україні.