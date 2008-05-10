Посол Грузії в Україні звинуватив ЄС у недалекоглядності

Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Мераб АНТАДЗЕ називає недалекоглядною позицію деяких країн Європи щодо Плану дій з членства в НАТО для України та Грузії

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН.

«Ми не одержали ПДЧ, і тут країни старої Європи вчинили недалекоглядно, коли врахували тиск або чинник Росії», - сказав М.АНТАДЗЕ.

Водночас, він нагадав, що у підсумковому документі написано дуже чітке формулювання: попри те, що не зазначені терміни ПДЧ, визначено, що Україна і Грузія будуть членами НАТО.

«Раніше жодній державі так чітко не давали обіцянки», - наголосив посол.