Генсек ОБСЄ заявив про розкол всередині організації
Розкол через геополітичну ситуацію в світі спостерігається в ОБСЄ, заявив генеральний секретар організації Ламберто Заньєр.
Про це повідомляє ТАСС.
За його словами, подібних розколів не спостерігалося з часів «холодної війни».
«З політичної точки зору ми бачимо значний розкол в політичному контексті в рамках нашої організації. Ці розколи значні», - сказав Заньєр на розширеному засіданні Постійної ради ОДКБ з питань забезпечення безпеки в Євразії.
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Він зазначив, що в організації намагаються уникнути політичного поділу і нових розділових ліній на Європейському континенті.
Серед факторів, які позначаються на загальній безпеці, генсек ОБСЄ зазначив процеси радикалізації, тероризм, поява іноземних терористів і хвилю міграції, що захлеснула Західну Європу.
Відзначимо, раніше в ОБСЄ повідомили, що низка організацій ООН відчуває труднощі з доступом на окуповану частину територій Донецької та Луганської області.