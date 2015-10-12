Генсек ОБСЄ заявив про розкол всередині організації

Про це повідомляє ТАСС.

За його словами, подібних розколів не спостерігалося з часів «холодної війни».

«З політичної точки зору ми бачимо значний розкол в політичному контексті в рамках нашої організації. Ці розколи значні», - сказав Заньєр на розширеному засіданні Постійної ради ОДКБ з питань забезпечення безпеки в Євразії.

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Він зазначив, що в організації намагаються уникнути політичного поділу і нових розділових ліній на Європейському континенті.

Серед факторів, які позначаються на загальній безпеці, генсек ОБСЄ зазначив процеси радикалізації, тероризм, поява іноземних терористів і хвилю міграції, що захлеснула Західну Європу.

Відзначимо, раніше в ОБСЄ повідомили, що низка організацій ООН відчуває труднощі з доступом на окуповану частину територій Донецької та Луганської області.