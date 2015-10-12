УКРОП вимагає всенародного обговорення виборів в окупованому Донбасі

Крім того, у партії вимагають оприлюднити документи, підписані в рамках «нормандської четвірки» та Тристоронньої контактної групи

«Усвідомлюючи очевидну загрозу суверенітету, безпеці і територіальній цілісності країни, партія УКРОП вимагає негайно оприлюднити всі домовленості, що їх було досягнуто у Парижі 2 жовтня 2015 року, і документи, що будь-коли та будь-ким підписувалися у рамках «нормандської четвірки» і Тристоронньої контактної групи», – йдеться в заяві УКРОПу, розміщеній на офіційному сайті партії.

Крім того, «Українське об’єднання патріотів» вимагає винести законопроект про особливості місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей на всенародне обговорення із забезпеченням максимальної публічності, а також реалізувати дієвий механізм парламентського контролю за діяльністю президента, в том у числі прийняти закон про імпічмент. УКРОП виступає за зміну формату переговорів щодо нормалізації ситуації на Донбасі: до переговорів мають бути залучені представники усіх країн-гарантів українського суверенітету в рамках Будапештського меморандуму, а РФ і сепаратисти мають бути розмежовані як окремі сторони конфлікту, наполягають у партії.

Разом з тим, у заяві зазначається, що «дипломатична перемога» за результатами зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі 2 жовтня матиме для України руйнівні наслідки.

«Учора ми почали пожинати її перші плоди – «Звернення Президента України щодо повернення Донбасу», в якому він просить Верховну Раду підтримати проведення виборів на окупованих територіях – без виведення російських військ та ще до повернення цих земель під український суверенітет», – сказано в документі.

УКРОП переконаний, що проведення місцевих виборів на окупованих територіях до виведення російської військової техніки і найманців прямо суперечить Мінським угодам та Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

У партії наголошують, що Президент Петро Порошенко у своєму зверненні від 11 жовтня про це нічого на сказав.

«Замість чіткої заяви про неприпустимість виборів до виведення російських найманців – розмита фраза про якийсь «тісний зв'язок» виборчої кампанії з виведенням окупаційних військ і закриттям кордону», – йдеться в заяві партії.

Крім того, в УКРОПі висловили застереження: «Оскільки закриття кордону за Мінськими угодами має розпочатися після виборів, підозрюємо, що й виведення військ окупанта Паризькі угоди «автоматично» перенесли на невизначений термін. А отже, війська не будуть виведені ніколи, Росія не понесе за це ніякої відповідальності, а в Україні офіційно з'явиться ворожий озброєний анклав із визнаною світовою спільнотою владою, який Україна повинна буде ще й годувати».