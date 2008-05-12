БЮТ, НУ-НС і Партія регіонів тягнуть Раду у різні боки

Три тижні минуло, а позиції коаліціянтів щодо першочергових питань, які потрібно ухвалити у парламенті, лишилися неузгодженими. Представники Блоку Юлії Тимошенко вважають, що насамперед необхідно вирішити кадрові питання.

«Наша фракція наполягатиме на внесенні до порядку денного всіх кадрових питань. І в першу чергу – щодо Фонду державного майна. Тому що ситуація, яка зараз склалася, відверто дискредитує систему державної влади. Очевидно, на нас очікують і рішення з реєстрації проекту змін до Конституції. Ну і проекти законів, які є у коаліційній угоді, так само будуть у порядку денному», – зазначив бютівець Святослав Олійник в інтерв’ю Радіо Свобода.

Нунсівці ж наполягають: спочатку зміни до державного бюджету та законопроект про Кабінет Міністрів, далі інше. За словами Лілії Григорович, саме так записано у коаліційній угоді: «Передовсім – це зміни до державного бюджету, які прем’єр обіцяла внести з 1 квітня, потім з 1 травня, які би захистили наших бюджетників, що живуть на бюджетні виплати, на пенсії та зарплати. Це перше. Друге – з отих 12 невідкладних законів, про які ми говорили, ми проголосували тільки у першому читанні закон про зняття депутатського імунітету та пільг, але ми так і не проголосували у другому читання закон про Кабмін».

Одне з першочергових питань, яке парламент має вирішити якомога швидше, – це обрання заступників голови Верховної Ради, каже представник Партії регіонів Василь Кисельов: «Треба обов’язково призначити заступників Яценюка, щоб не було гри, що він то не може, то його немає, то він не хоче. Треба, щоб були заступники, які у разі якоїсь там колізії могли б вести сесійне засідання».

Однак, на думку оглядачів, парламентською інтригою найближчих тижнів буде конституційне питання. Юлія Тимошенко заявила, що її політична сила уже цього тижня внесе до парламенту проект конституційних змін. На що «Наша Україна – Народна самооборона» відреагувала заявою: будь-які дії, що стосуються конституційних змін, мають робитися тільки після узгодження з партнерами по коаліції, в іншому випадку – це буде порушенням коаліційної угоди.