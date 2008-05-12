Ющенко зустрівся з Адамкусом

У Вільнюсі у рамках візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Литовської Республіки відбулась офіційна церемонія його зустрічі з Президентом Литви Валдасом АДАМКУСОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, військовий оркестр виконав гімни обох держав, після чого відбулося взаємне представлення членів української та литовської офіційних делегацій.

З української сторони участь у церемонії взяли: міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН, міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК, голова Київської областної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

Після цього розпочалася зустріч глав держав у форматі «віч-на-віч» у Палаці Президента Литви. Після її завершення під головуванням В.ЮЩЕНКА та В.АДАМКУСА розпочнеться друге засідання Ради президентів двох країн.