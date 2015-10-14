Процес вирішення кризи в Україні, хоча і повільно, але просувається у правильному напрямку - представник Єврокомісії

Таку позицію ЄС від імені Високого представника з питань спільної зовнішньоі політики та політики безпеки Федеріки Могеріні у середу в Європейському парламенті проголосила представник Єврокомісії Вера Юрова (Vera Jourova), передає власний кореспондент УНІАН.

"Дипломатичні зусилля Німеччини та Франції є європейськими, і ми повинні залишатися єдиними у підтримці Нормандського формату та Тристоронній контактній групі для того, щоб досягти результату", - заявила вона від імені Могеріні.

Юрова коротко виклала інформацію щодо стану справ в Україні та щодо допомоги з боку ЄС, зупинившись на ситуації на Сході України. "З першого вересня після інтенсивних дипломатичних зусиль припинення вогню, про яке було домовлено з 1 вересня 2014 року, в цілому, нарешті, почалося виконуватися. Також було досягнуто домовленостей про відвід танків, зброї малого калібру", - деталізувала вона, вказавши також на перенесення сепаратистами місцевих виборів.

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Разом з тим, представник ЄК висловила переконання, що криза не завершена. "Чи це значить, що криза завершена? Ні. Ще трапляються випадки стрілянини та бомбування, люди продовжують вмирати. Не повинно бути російських військ на українській землі. Україна повинна повернути контроль над 450 км. сегменті кордону. Зараз у нас є процес, який повільно, але просувається у правильному напрямку", - вважає Юрова.

У цьому зв'язку вона запевнила, що ЄС буде продовжувати підтримувати цей процес, включаючи фінансову підтримку та підтримку СММ ОБСЄ. "Наша мета залишається незмінною - допомогти створити функціонуючу державу та успішну економіку", - підкреслила представник ЄК.