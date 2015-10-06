Столтенберг назвав позитивним кроком домовленості щодо перенесення виборів у "ЛНР" і "ДНР"

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав на прес-конференції напередодні засідання міністрів оборони країн - членів НАТО, яке відбудеться 8 жовтня.

«Ситуація в Україні залишається нестабільною. Але є й ознаки прогресу. Я вітаю відновлення зусиль лідерів «нормандського формату» в Парижі, спрямованих на повну реалізацію Мінських домовленостей. Розуміння (необхідності) відкласти вибори, заплановані сепаратистами, є позитивним кроком. Будь-які вибори мають бути проведені відповідно до законодавства України», - сказав генсек Альянсу.

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За словами Столтенберга, припинення вогню в зоні АТО «триває і зміцнюється». «Сторони оголосили, що вони відведуть від лінії зіткнення танки та іншу зброю. Це створює надію і силу», - підкреслив він.

Генсек НАТО вважає, що зараз важливо виконати Мінські домовленості у повному обсязі. «Росія несе особливу відповідальність, оскільки Росія продовжує підтримувати сепаратистів і дестабілізувати східну Україну», - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та РФ щодо ситуації на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі заявив, зокрема, що її учасники наголосили на неприпустимості проведення псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд повідомив, що під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих «ДНР» і «ЛНР» «буде прийнято окремий закон».