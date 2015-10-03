Меркель пов'язала виконання Мінських домовленостей з відновленням суверенітету України, але без Криму

Це випливає з відповіді канцлера на запитання, чи існує зв'язок між ситуацією у Сирії з Мінськими домовленостями, яке прозвучало на прес-конференції за результатами переговорів у Нормандському форматі, які пройшли у п'ятницю в Парижі, передає власний кореспондент УНІАН.

"По-перше, ніякого зв'язку немає. Коли Україна відновить суверенітет не по Криму, але по іншій частині країни, цей процес (виконання Мінських домовленостей) буде завершений", - сказала вона.

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На переконання Меркель, той факт, що ці переговори відбулися, є "символом того що ми просуваємося вперед".

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в ході переговорів "нормандської четвірки" були досягнуті паризькі домовленості. "Тепер є не тільки мінські гарантії, але й так звані "паризькі гарантії", тому що домовленості будуть виконуватися", - зазначила канцлер.