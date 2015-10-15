Малайзія наполягає на створенні міжнародного суду з катастрофи MH17

Про це заявив глава мінтрансу королівства Ліоу Тіонг Гавкіт, який перебуває з візитом у столиці КНР, пише малайзійське видання The star.

"В опублікованій днями Радою з безпеки Нідерландів технічній доповіді зазначено, що лайнер був збитий ракетою з комплексу "Бук", а це означає, що було скоєно кримінальний злочин, і нам необхідно знайти винних", - сказав Ліоу Тіонг Гавкіт.

Він також додав, що не дивлячись на те, що Росія наклала вето на резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу, Австралія, Бельгія, Нідерланди та Україна будуть наполягати на створенні незалежного міжнародного суду.

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"Міжнародний суд необхідний, тому що наш національний суд може бути не в змозі вимагати видачі злочинців", - сказав Ліоу.

У Малайзії Генеральна прокуратура, Міністерство транспорту і Міністерство закордонних справ будуть працювати разом для досягнення цієї мети.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня оприлюднила звіт про причини катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» МН17 в липні 2014 року на Донбасі.

Встановлено, що літак був збитий ракетою "Бук».