Садовий буде судитися через фільм, в якому його звинувачують у співпраці з ФСБ

Про це Садовий сьогодні написав на своїй сторінці у Facebook.

"Люблю" оці останні тижні перед виборами. Дуже багато цікавого про себе дізнаюсь. Минулого разу була "вілла в Ніцці". Тепер все зразу: "Садовий - агент ФСБ, хоче від’єднати Галичину від України, розікрав пів-Львова, "Самопоміч" - секта і російський проект і т.д.", - зазначає мер Львова.

Він наголошує у своєму дописі, що „аби цей пасквіль не з’явився учора на телеканалі ZIK треба було всього-на-всього вклонитись власнику телеканалу Петру Димінському та подарувати йому 17 гектарів парку "Снопківський", які він вимагає від громади з 2006 року”.

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Садовий також заявив, що „оскільки під цим брудом посоромились підписатись навіть ті "журналісти", які його робили, відповідачем в суді буде керівництво телеканалу. Після виборів”.

Як передає кореспондент УНІАН, 14 жовтня в ефірі телеканалу ZIK вийшов фільм «Таємниці Ратуші: початок», автори якого звинуватили мера Львова Садового у співпраці з російськими спецслужбами (ФСБ), корупції та інших зловживаннях. При цьому автори фільму не зазначалися.