Російський суд на листопад запланував 12 засідань у справі Савченко

Про це повідомив один із її адвокатів Марк Фейгін у Twitter.

«Засідання по Савченко в листопаді: 2, 3, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30», написав він.

Початок засідань об 11.00, додав Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, до кінця цього місяця в російському суді пройде ще п’ять засідань усправі Савченко: 21, 22, 26, 28, 29 жовтня.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі й перевезли в Росію. У РФ її обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про обвинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний строк ув'язнення - 25 років.