Сьогодні в російському Донецьку сторона звинувачення продовжить свої виступи у суді над Савченко

Як повідомляє Радіо Свобода, сама Савченко та її захист вже заявили, що багато свідків з боку прокуратури і слідства, можливо, підставні особи.

Адвокати мають намір продовжувати домагатися присутності на процесі як свідка сестри підсудної - Віри Савченко. Кілька днів тому захисник Марк Фейгін повідомив, що сестрі Савченко заборонений в'їзд на територію Росії до 2020 року.

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Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня ФСБ РФ заборонило Вірі Савченко в'їзд на територію Росії до 2020 року. Міністерство закордонних справ України висловило протест проти цього рішення.