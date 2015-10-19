Сьогодні в російському Донецьку сторона звинувачення продовжить свої виступи у суді над Савченко
10:03, 19 жовтня 2015Суспільство
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У Донецькому міському суді Ростовської області РФ сьогодні на процесі у справі льотчиці та народного депутата України Надії Савченко сторона звинувачення продовжить надавати свої докази.
REUTERS
Як повідомляє Радіо Свобода, сама Савченко та її захист вже заявили, що багато свідків з боку прокуратури і слідства, можливо, підставні особи.
Адвокати мають намір продовжувати домагатися присутності на процесі як свідка сестри підсудної - Віри Савченко. Кілька днів тому захисник Марк Фейгін повідомив, що сестрі Савченко заборонений в'їзд на територію Росії до 2020 року.
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Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня ФСБ РФ заборонило Вірі Савченко в'їзд на територію Росії до 2020 року. Міністерство закордонних справ України висловило протест проти цього рішення.
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