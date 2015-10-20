В БПП запевняють, що не будуть об'єднуватися з "Опозиційним блоком" на місцях

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу перший заступник голови парламентської фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко.

"Я як член центральної ради партії офіційно заявляю, що БПП "Солідарність" не планує і не буде об'єднуватися з "Опозиційним блоком" в місцевих радах будь-якого рівня", - сказав Кононенко.

Читайте такожКандидат у мери від партії Порошенка агітує в Іллічівську за "Опозиційний блок" (відео)

Як відомо, в соціальних мережах та ЗМІ було продемонстровано відео, де кандидат від БПП "Солідарність" заявив, що в міській раді буде тісна співпраця "Солідарності" і "Опозиційного блоку".