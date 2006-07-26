Російські байкери порушили кордон, збили прикордонника та влаштували бійку

Сьогодні опівночі група російських “байкерів” перетнула українсько-російський кордон на Луганщині, збила прикордонника та влаштувала бійку в сільському клубі.

Як повідомили УНІАН у відділ з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, прикордонний наряд застави „Троїцьке” Луганського загону за 100 метрів від кордону намагався зупинити групу молодиків, що приїхали з Росії на п’яти мотоциклах типу МТ, причому у кожному транспортному засобі знаходилося по 5-6 осіб. Піший наряд у складі двох прикордонників затримати „байкерів” не зміг через нерівні сили- при спробі затримати порушників одного з прикордонників збили.

Після цього колона вирушила у напрямку українського прикордонного села Сиротине. До села було вислано оперативно-пошукову групу. Захмелілих молодиків виявили на дискотеці у сільському клубі, де ті вже встигли зчинити бійку. За інформацією Держприкордонслужби, вигукуючи образи на адресу прикордонників та усіх українців загалом, зловмисники під час затримання чинили відчайдушний опір. Прикордонникам вдалося затримати семеро громадян Російської Федерації та два мотоцикли МТ.

Затриманих доставлено на прикордонну застави "Троїцьке", де вони утримуються у спецприміщенні до встановлення особи, оскільки не мали при собі документів.

Зі слів затриманих, один із них є військовослужбовцем строкової служби Збройних Сил РФ, ще один - курсантом вищого військового навчального закладу.