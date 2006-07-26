Партія Литвина заявляє про ”конвеєр політичної проституції”

Про це сказано у переданій УНІАН заяві Народної партії щодо останніх подій у Верховній Раді України.

“25 липня відбулося безпрецедентне явище – Верховна Рада України прийняла рішення парламенту про скасування постанови від 10 січня 2006 року про відправлення у відставку прем’єр-міністра Юрія ЄХАНУРОВА та членів Кабінету Міністрів України. Цинізм і безглуздість такого рішення цілком очевидні. Завдячити цьому можна 239 народним депутатам, котрі проголосували за це рішення. Прагнучи зберегти свої депутатські мандати, свої крісла і привілеї, свій доступ до ласого державного пирога, деякі політики подібно ляльковим маріонеткам, перетворюють політичний процес на театр абсурду”, - сказано у заяві.

На думку членів Народної партії, “якщо політичні сили, які у січні 2006 року все зробили, щоб прийняти постанову про відставку уряду ЄХАНУРОВА, сьогодні її відміняють, то нехай ці ж політичні сили беруть на себе повну відповідальність за січневі міжнародні газові афери, за незаконне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, тотальне зростання цін, за погіршення відносин України з Росією, політику, спрямовану на вступ до НАТО, термінове входження до СОТ тощо. Тоді логічно, щоб комуністи відкликали судовий позов щодо незаконності підняття тарифів без скасування постанови Верховної Ради минулого скликання, яка запровадила мораторій на таке підвищення”.

Народна партія з жалем констатує, що “сьогодні політична проституція поставлена на конвеєр. Депутати готові на все заради свого збереження у Верховній Раді. Відбувається тотальна дискредитація інституту парламентаризму силами самих “народних обранців”.

Водночас, на думку “народників”, всі політичні сили використовують сьогодні ідеологію Народної партії – ідеологію консенсусу, примирення та порозуміння.

Народна партія вимагає припинити “сходняки” і провести справжній політичний круглий стіл, як це було зроблено у 2004 році, під час найгостріших подій. На думку членів партії, “має відбутися круглий стіл політиків, які мають моральне право, інтелект та досвід визначення шляхів виходу з системної політичної кризи. В цивілізованій країні переговори не повинні проходити у формі “сходняків””.

Члени Народної партії звертають до парламентаріїв з вимогою припинити цинічне маніпулювання Законами та Конституцією України заради збереження власних місць у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня Верховна Рада України ухвалила постанову про скасування постанови від 10 січня 2006 року про відставку прем’єр-міністра Юрія ЄХАНУРОВА та членів Кабінету Міністрів України. За це рішення проголосувало 239 народних депутатів із 303, зареєстрованих у залі.