На знак протесту волонтери з Маріуполя повернули свої ордени Президенту

Волонтери Денис Гаврилов і Руслан Скалун повернули свої державні нагороди в Адміністрацію Президента на знак протесту проти невиконання головою держави своїх обіцянок перед українцями і маніпуляцій в ході виборчого процесу в Маріуполі на користь колишніх «регіоналів».

«Ми зараз хотіли б повернути нагороди особисто президенту Петру Порошенку. Але оскільки він перебуває в робочій поїздці в Івано-Франківській області, то принесли їх в Адміністрацію Президента з пояснювальним листом, чому ми це робимо», – сказав Денис Гаврилов, волонтер, керівник міського виборчого штабу УКРОПу в Маріуполі.

Він розповів, що орден «За мужність» ІІІ ступеня отримав за активну діяльність зі звільнення Маріуполя: «Коли захопили місто, ми не поїхали з нього, а залишилися, збирали розвіддані про місця дислокації та пересування бойовиків, передавали їх в штаб АТО, допомагали планувати визволення Маріуполя. А після самого звільнення почали допомагати українським військовим всім чим можна і займаємося цим донині».

При цьому Гаврилов підкреслив, що дуже шанобливо ставиться до своєї нагороди, адже вона «не від Президента, а від України». «Але з рук цього президента, якого з натяжкою можна назвати патріотом України, я б не хотів її отримувати. Коли найближчим часом буде наступний президент-патріот і він прийме рішення знову нагородити або повернути конкретно ці нагороди, то ми не будемо проти», – запевнив Гаврилов.

За словами волонтера, повернути орден його змусила ситуація з виборами в Маріуполі. «Це певний жест відчаю від того, що відбувається», – пояснив Гаврилов, який вчора разом з активістами УКРОПу пікетував ЦВК з вимогою не втручатися в перебіг виборчого процесу в Маріуполі.

Він також сказав, що Президент України «зливає Маріуполь і Донецьку область». «Масові фальсифікації відбуваються на півдні України – в Маріуполі, Бердянську, Запоріжжі. А чи не здається вам, що це і є та горезвісна дорога на Крим, про яку говорили в Москві?» – цікавиться активіст.

У свою чергу, голова Волонтерського союзу «Кодекс честі», кандидат в депутати міськради Маріуполя від УКРОПу Руслан Скалун повідомив, що він з радістю сприйняв своє нагородження орденом «За заслуги» ІІІ ступеню в червні місяці. «Це була велика честь і для мене, і для всього нашого волонтерського союзу Маріуполя», – сказав він.

Скалун нагадав, що у вересні 2014 року Петро Порошенко приїхав до Маріуполя і пообіцяв, що місто не здадуть, але зараз має місце зворотний процес. «Я бачу, що відбувається за лінією оборони – якщо концентрація військової сили буде йти з такою ж швидкістю, то ми, напевно, одержимо коридор до Криму. Ми закликаємо президента звернути увагу на політичну і військову ситуацію в Маріуполі. Пане Гарант, не здавайте Маріуполь».

У приймальні Президента на Шовковичній, 12 нагороди і пояснювальний лист у волонтерів взяли, зазначивши при цьому, що в їхній практиці люди вперше повертають отримані нагороди.