Виборча кампанія у Харкові була брудною – рух "Чесно"

Про це вона сказала в коментарі Радіо Свобода.

«Виборча кампанія у Харкові проходила традиційно брудно. Дуже важко сперечатися або змагатися, з тими ресурсами, які є в чинного міського голови, беззаперечного лідера», – сказала Борзило.

За її словами, альтернативним партіям дуже складно «пробиватися» в Харкові.

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Водночас, оцінюючи появу нових політичних сил загалом в Україні в результаті місцевих виборів, представник громадського руху «Чесно» заявила, що шанси на їхнє політичне майбутнє є.

«Не все так погано, реально з’являються нові політичні партії, які розбудовують себе не як політичні проекти, не лише під вибори, як обгортка, або якийсь мікс старих, зіпсованих політичних продуктів. Розбудовуються нові політичні сили – «Сила людей», «Демократичний альянс», не за ініціативою політиків, за ініціативою місцевих громадських груп», – сказала Борзило.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками екзит-полу Комітету виборців України, у Харковіна виборах мера чинний мер Геннадій Кернес набрав 59,3% голосів виборців, а це означає, що другого туру виборів не буде. Згідно з даними КВУ, другу позицію займає Тарас Сітенко від «Самопомочі» (16,4%), далі йде самовисуванець Юрій Сапронов (6,3%), екс-губернатор Ігор Балута (5,3%), Олександр Давтян з «Блоку Петра Порошенка» отримав 4,5% голосів.

За попередніми даними, здолали 5-відсотковий бар’єр до міськради Харкова партії «Відродження», «Самопоміч», «Блок Петра Порошенка».