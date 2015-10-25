Екзит-пол КВУ: На виборах до Харківської міськради за "Відродження" проголосували 51,3% виборців

На виборах депутатів Харківської міської ради за партію "Відродження" проголосували 51,3%, у "Самопомочі" 16,4% голосів.

Такими є дані exit-poll, проведеного «Соціальним моніторингом» на замовлення Комітету виборців України. Читайте такожДругого туру на виборах мера Харкова не буде: Кернес набирає 59,3% голосів згідно з екзит-полом КВУ За "Блок Петра Порошенка "Солідарність" віддали голоси 6,9% виборців, за партію «Наш край» проголосували 4,5%, за ВО «Батьківщина» - 3,4%, за Волонтерську партію – 3,3% виборців.

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