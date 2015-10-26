У Херсоні лідирує Миколаєнко, але буде другий тур - КВУ

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник обласної організації Комітету виборців України Володимир Макуха, за результатами обробки 40% протоколів дільничних виборчкомів, з серйозним відривом лідирує чинний мер Херсона самовисуванець Володимир Миколаєнко (27%).

За друге і третє місця йде боротьба між екс-мером Володимиром Сальдо ("Наш край") і представником ВО "Батьківщина" Владиславом Мангером. Різниця між кандидатами дуже маленька і постійно коливається.

На виборах депутатів міської ради найбільшу кількість голосів, за попередніми даними, набирають "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і "Опозиційний блок". Різниця в голосах незначна.

Відповідно до зведених даних різних екзит-полів і паралельних підрахунків голосів, до міськради можуть пройти сім або вісім партій. Крім двох названих, серед реальних претендентів кандидати від "Нашого краю" (12%), "Самопомочі" (10%), "Батьківщини" (9%) і УКРОПу (7%). Також долають 5%-ний бар'єр "Свобода" та Радикальна партія Ляшка.

Обробка протоколів по обласній раді досі не почалася.

Як повідомив кореспонденту УНІАН регіональний координатор громадянської мережі ОПОРА Максим Єлігулашвілі, в районах області все ще звозять документи, і обробляти їх ТВК почне ще нескоро.

Незважаючи на те, що підрахунок голосів ще не завершений, в містах Херсонської області вже відомі найбільш ймовірні переможці виборів міських голів.

Так, в Цюрупинську перемагає самовисуванець Дмитро Воронов, в Голій Пристані – кандидат від БПП і діючий міський голова Анатолій Негра, в Новій Каховці – самовисуванець і чинний мер Володимир Коваленко, в Каховці – кандидат від БПП Андрій Дяченко, в Генічеську – кандидат від "Опозиційного блоку" Олександр Тулупов, у Скадовську – кандидат від "Самопомочі" Олександр Яковлєв, в Бериславі – самовисуванець і чинний мер Олександр Шаповалов.