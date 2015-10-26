Призначено керівника центру з проблем боротьби із організованою злочинністю при РНБО

Президент України Петро Порошенко призначив Максима Гребенюка керівником Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України.

Читайте такожПорошенко призначив заступника глави Адміністрації президента

Текст відповідного розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.

Іншим своїм розпорядженням президент звільнив Олександра Юрченка з посади керівника вищевказаного центру.

Раніше УНІАН повідомляв, що Президент Петро Порошенко звільнив Дмитра Ратнікова з посади повноважного представника України в Комісії з економічних питань при Економічній раді Співдружності Незалежних Держав.