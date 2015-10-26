Призначено керівника центру з проблем боротьби із організованою злочинністю при РНБО
22:47, 26 жовтня 2015Політика
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Президент призначив нового керівника центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО.
Призначено керівника центру з проблем боротьби із організованою злочинністю при РНБО / president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко призначив Максима Гребенюка керівником Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України.
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Текст відповідного розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.
Іншим своїм розпорядженням президент звільнив Олександра Юрченка з посади керівника вищевказаного центру.
Раніше УНІАН повідомляв, що Президент Петро Порошенко звільнив Дмитра Ратнікова з посади повноважного представника України в Комісії з економічних питань при Економічній раді Співдружності Незалежних Держав.
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