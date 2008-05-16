Луценко: Народна Самооборона вже нічого не винна Нашій Україні

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вітає перейменування партії «Вперед, Україно!» на політичну партію «Народна самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні, виступаючи на форумі Громадського руху «Народна самооборона», що відбувся у київському кінотеатрі «Жовтень».

«Те, що з’їзд прийняв таке рішення, це крок правильний», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО заявив також, що партія «Народна самооборона» є ні правого, ні лівого спрямування, а вона буде там, де є інтереси українського народу.

При цьому він запевнив учасників форуму, що «Народна самооборона» і надалі залишатиметься складовою частиною блоку «Наша Україна – Народна самооборона», «яким би не популярним він не був».

«Ми стали в свій час на цей шлях, щоб зупинити реванш В.ЯНУКОВИЧА, і тих сил, але виявилося, що демократи поки що на це не здатні. Тож віднині будь-які дії нашої фракції будуть рахуватись з думкою «Народної самооборони». Все, що ми обіцяли в колективній угоді, ми зробили», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО..

Міністр також повідомив, що читав проект змін до Конституції України від БЮТ. І багато в чому згоден з її пунктами. Але, як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, «Конституція від Юлії – це Конституція жіночих образ, яка ґрунтується на двопартійній основі».

«Але ми наполягаємо на тому, що в Україні має бути збережений інститут Президента, а вибори до рад усіх рівнів мають проходити за регіональними відкритими списками», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Також міністр повідомив, що вибори до Київради, де Ю.ЛУЦЕНКО очолив список від НУ-НС, це «останній похід на вибори у такому форматі».

«Ми точно підемо на будь-які наступні вибори під прапором “Народної самооборони”. Ми впевнені у прохідному результаті», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він повідомив також, що у період з 10-15 червня НС проведе в одному з великих приміщень Києва велику акцію, щоб заявити на всю Україну про формалізацію НС в якості партії, яка на той час вже матиме затверджений статут та програму, зареєстровані у Мін’юсті.

Ю.ЛУЦЕНКО, як лідер ГР «Народна самооборона, нагородив групу активістів з усіх регіонів України «за активну громадянську позицію та підтримку громадянського руху під час позачергових парламентських виборів 2007 року». При цьому він висловив впевненість, що нова Конституція України буде «вже восени, або влітку цього року, за цим будуть нові вибори Верховної Ради навесні 2009 року, або восени цього року, а там – і позачергові вибори до місцевих рад».