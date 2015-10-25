Рада має намір ухвалити закон для проведення виборів у Маріуполі та інших містах 15 листопада

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу перший заступник голови фракції партії «Блок Петра Порошенка», керівник виборчого штабу «БПП «Солідарність» Ігор Кононенко.

Він зазначив, що завтра відбудеться засідання Ради коаліції, на якому буде ініційовано напрацювання законопроекту щодо проведення виборів у Маріуполі та в інших містах, де вони не відбулися.

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Кононенко нагадав, що відповідно до нинішнього законодавства є два варіанти виборів - чергові і позачергові. “Ми плануємо і наполягаємо на тому, щоб вибори все ж таки відбулися в Маріуполі та в інших містах на сході, і це має бути врегульовано у законодавстві”, - наголосив Кононенко.

На його переконання, “на найближчому пленарному тижні (3-6 листопада - УНІАН), і ми цей законопроект напрацюємо і приймемо в першому читанні і в цілому. І позиція наша у тому, що в дату другого туру виборів мерів - це 15-те число наступного місяця, вибори у тих містах, де не відбулися, повинні відбутися, і громадяни мають обрати своїх депутатів на місцях”.

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На уточнювальне запитання, чи є можливим позачергове засідання парламенту, Кононенко відповів, що не бачить такої потреби, тим більше, що багато депутатів з різних фракцій задіяні у виборчому процесі на місцях і як мінімум до середи, 28 жовтня, вони працюватимуть у виборчих штабах в регіонах.