Азаров розтлумачив поведінку Тимошенко

Нинішня поведінка прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО свідчить про те, що вона хоче піти з посади голови уряду.

Про це в інтерв’ю газеті «Дзеркалу тижня» від 17 травня заявив голова політради Партії регіонів, народний депутат Микола АЗАРОВ.

«Те, як прем’єр поводиться, свідчить про те, що вона хоче піти, грюкнувши дверима», - сказав М.АЗАРОВ.

«І залишиться повний аналог того, що ми отримали у 2006-му. Тільки з більшим бардаком, більшим дисбалансом між президентом, урядом і Верховною Радою. З менш стійкою коаліцією. З величезною кількістю проблем, тому що попереду 2009 рік. З набагато гіршою, порівняно з 2006-м, міжнародною економічною ситуацією», - зауважив він.

Він очікує, що перед новим урядом постануть ті самі проблеми, які постали перед урядом Віктора ЯНУКОВИЧА у 2006 році.

«Не буду повторюватися про те, яке господарство ми прийняли. Повна розбалансованість фінансової сфери, повна розбалансованість бюджетної сфери, борги за газ, електроенергію, необхідність переходу на нові тарифи. До речі, ті самі проблеми постануть перед новим урядом тепер», - припустив М.АЗАРОВ.