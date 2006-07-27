Шуфрич назвав Москаля ”людиною-чорною міткою”

Перший заступник голови Соціал-демократичної партії України (об`єднаної), депутат Верховної Ради АРК Нестор ШУФРИЧ вважає, що Геннадій МОСКАЛЬ, який нині займає пост Постійного представника Президента України в Криму, працюючи в тих або інших регіонах України, приносив їм одні невдачі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні, виступаючи на депутатських слуханнях у ВР АРК.

"Я ось проглянув віхи на його (Г.МОСКАЛЯ - УНІАН) політичній кар`єрі, скрізь вони супроводжуються якимись трагедіями: у Дніпропетровську люди потонули, в Закарпатті були потопи, в Алчевську теж була трагедія з водою, - заявив Н.ШУФРИЧ. - Я думаю, ну, вже приїхав до Криму, тут МОСКАЛЮ нічого з водою не загрожує, так дамбу прорвало (в Білогірському районі АРК - УНІАН)".

У зв`язку з цим Н.ШУФРИЧ заявив, що Г.МОСКАЛЬ це "людина-чорна мітка", порекомендувавши при цьому "сидіти йому на місці".

Перший заступник голови СДПУ(о) також висловив надію, що незабаром не побачить Г.МОСКАЛЯ на посаді Постійного представника Президента: "Сьогодні представника ЮЩЕНКА немає у Верховній Раді Криму, я сподіваюся, що його скоро тут зовсім не буде".

У коментарі кореспонденту УНІАН радник Представництва Президента України в Криму Людмила МОХОВА назвала необгрунтованими претензії Н.ШУФРИЧА щодо Г.МОСКАЛЯ. "Це абсолютно необгрунтовані заяви, - підкреслила Л.МОХОВА. - Причому МОСКАЛЬ до прориву греблі в Білогірському районі? Хіба минулого року греблі не проривали? Хіба не ГРИЦЕНКО (нинішній спікер Криму - УНІАН) був тоді першим віце-прем`єром? МОСКАЛЯ тоді і близько в Криму не було".

Крім того, Л.МОХОВА заявила, що деякі політики намагаються пропіаритись за рахунок Постійного представника Президента, який за час своєї роботи в Криму встиг вже багато що зробити. "ШУФРИЧУ, напевно, нічого сказати, ось він і шукає якісь мотиви", зазначила радник Представництва Президента України в АРК.

Л.МОХОВА також порадила Н.ШУФРИЧУ слідкувати за своїми діями і розповісти про те, чи багато чого він зробив за той час, як був народним депутатом України. "А що зробив Нестір ШУФРИЧ за два терміни роботи у Верховній Раді України?", резюмувала Л.МОХОВА.