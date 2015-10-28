У ВАСУ виступили проти тотальної переатестації всіх суддів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова Вищого адмінсуду Олександр Нечитайло.

За його словами, недоцільно проводитиатестацію тих суддів, які за десятиліття роботи не мають жодних скарг на свою адресу.

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На думку Нечитайла, при визначенні, кого атестувати, а кого ні, необхідно вивчати досьє судді, і якщо в ньому є якась негативна інформація, наприклад, скарги чи скасовані рішення, то такі судді мають проходити процедуру переатестації.