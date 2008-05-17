Тимошенко робитиме бензин з водоростей

В експериментальну розробку запускається технологія українських науковців, яка дасть змогу забезпечити країну дешевим бензином та дизельним паливом. Про це у п`ятницю на зустрічі з мешканцями київського житлового масиву Троєщина повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за її словами, уряд разом з вченими розробляють програму, яка дасть можливість забезпечити Україну бензином та дизельним паливом, виготовленим з біосировини.

«В Україні є команда вчених, яка розробила технологію виробництва біопалива з спеціального типу водоростей», - сказала вона. «Це водорості, які ростуть у трубах і навіть не доторкаються до землі», - пояснила лідер БЮТ.

Вартість дизельного пального, виготовленого з водоростей, буде в межах 2 гривень, а вартість бензину трохи більше двох гривень.

Якість такого палива набагато краща, ніж те, що виготовляється з нафтопродуктів.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Україна 17 років не враховувала досвід та напрацювання українських науковців. «Зараз все це піднімаємо і ставимо, по-перше, на експериментальну базу, а по-друге, на промислове виробництво, але для цього потрібен час», - сказала вона.

Прем`єр-міністр також повідомила, що ще одна команда українських вчених розробила спеціальні пристрої, які дають можливість нагрівати воду через спеціальну систему електрообігріву з таким коефіцієнтом корисної дії, який зменшить вартість житлово-комунальних послуг вдвічі.

«Вони сьогодні показали на конкретних будинках, як це працює. Ми зробимо це основою для забезпечення України енергоресурсами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила переконання, що Україна буде взірцем для створення енергетичної незалежності і енергетичної безпеки.

«Я хочу, щоб ви пишалися українськими науковцями, бо вони розробляють унікальні для світу речі», - звернулася Ю.ТИМОШЕНКО до людей.