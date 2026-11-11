Один із головних покупців російської нафти знайшов родовища на мільярди доларів

Теоретична вартість 135 млн барелів становить приблизно 12,4 млрд доларів.

Туреччина, яка є одним з головних покупців "чорного золота" в Росії, виявила близько 135 мільйонів барелів нафти у двох нових родовищах на південному сході країни. Про це оголосив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган після засідання уряду, повідомляє Hürriyet Daily News.

За словами Ердогана, видобуток на нових родовищах Газілер і Чардакли розпочався ще в жовтні. Їх розробка має допомогти Туреччині збільшити добове виробництво нафти в регіоні Габар до понад 100 тис. барелів у другій половині 2027 року.

Зазначається, що 135 млн барелів – це попередня оцінка загального обсягу нафти в надрах. Вона не означає, що весь цей ресурс можна видобути. Турецька влада поки не оприлюднила оцінку видобувних запасів нових родовищ, а також окремі показники виробництва на кожному з них. Теоретична вартість 135 млн барелів становить приблизно 12,4 млрд доларів.

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Наразі в регіоні Габар, розташованому в провінції Ширнак, працюють 184 свердловини, які забезпечують видобуток близько 84 тис. барелів нафти на добу. Це приблизно 8% від загального споживання нафти в Туреччині.

"Завдяки роботам з освоєння родовищ у Габарі та введенню в експлуатацію нових свердловин добовий видобуток нафти в регіоні збільшиться на 30%", – зазначив Ердоган.

Очікується, що в другій половині 2027 року кількість діючих свердловин у регіоні зросте приблизно до 230.

Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар підтвердив відкриття родовищ і показники видобутку. Він пов'язав розширення нафтовидобутку з реалізацією національної енергетичної стратегії до 2040 року та прагненням країни досягти енергетичної незалежності.

Загалом у регіоні Габар уже видобули 75,4 млн барелів нафти. За словами Ердогана та Байрактара, це допомогло скоротити дефіцит поточного рахунку Туреччини на 6 млрд доларів.

Турецький лідер зазначив, що видобуток на рівні 120 тис. барелів на добу за нинішніх цін приносив би економіці країни додаткові 4,4 млрд доларів щороку. Водночас він не уточнив, коли Туреччина може досягти такого показника.

Ердоган наголосив, що регіональні конфлікти негативно впливають на енергетичну безпеку та стабільність постачання ресурсів. За його словами, Анкара намагається зменшити ці ризики завдяки диверсифікації країн-постачальників, маршрутів транспортування та джерел енергії.

На тлі економічного зростання, збільшення населення та підвищення рівня життя попит на енергоресурси в країні продовжуватиме зростати. Тому уряд робить ставку на внутрішній видобуток нафти й природного газу, розширюючи геологорозвідку та буріння.

Державна Турецька нафтова корпорація (TPAO) розпочала видобуток у районі Джуді-Габар на родовищі Шехіт Есма Чевік у 2021 році. У 2022 році роботи розширили на родовище Шехіт Тегмен Акденіз, а у 2023-му – на Шехіт Айбюке Ялчин. У 2024 році до них додалися ще три родовища – Мехмет Ірфан Гюлер, Булмушлар і Бюлент Садіоглу. У 2025 році розпочалося освоєння родовища Агачюрду.

Байрактар зазначив, що покращення безпекової ситуації в регіоні дало змогу TPAO активніше проводити сейсмічні дослідження та буріння.

Туреччина купує російську нафту і нафтопродукти - останні новини

У серпні Туреччина зменшила обсяги закупівель російської нафти. Це було пов’язано з українськими дроновими атаками, які порушили роботу російських чорноморських нафтових терміналів.

У липні Туреччина, яка є одним із ключових покупців нафти сортів КТК та Urals, імпортувала з російських портів близько 900 тисяч тонн сировини. У червні обсяги поставок сягали 1,2 млн тонн.

У жовтні стало відомо, що Анкара домовилася про закупівлю частини російського дизельного пального, постачання якого на світовий ринок США дозволили здійснювати без санкцій. За словами Алпарслана Байрактара, угода має "важливе значення для енергетичної безпеки країни".

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