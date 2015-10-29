Порошенко вимагає якнайшвидшої передачі до суду справ Майдану

Про це Петро Порошенко заявив журналістам під час свого візиту в столицю Туркменістану Ашхабад, передає телеканал "24".

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"Напередодні другої річниці Майдану є дуже тверда позиція, що обмеження, арешти - це тільки попередні заходи. Я вимагаю, щоб заходи були остаточними, щоб справи були передані до суду, щоб були судові вироки, які б поставили остаточну крапку у притягненні до відповідальності тих, хто брав безпосередню участь у знищенні української демократії на Майдані", - сказав президент української держави.

Як повідомляв УНІАН раніше, в ГПУ заявили про "певний вплив" російських спецслужб під час подій на Майдані.