Порошенко вимагає якнайшвидшої передачі до суду справ Майдану
16:53, 29 жовтня 2015Політика
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Напередодні другої річниці Революції Гідності президент України Петро Порошенко заявив про необхідність передачі до судів кримінальних проваджень щодо подій, які відбулися на Майдані.
REUTERS
Про це Петро Порошенко заявив журналістам під час свого візиту в столицю Туркменістану Ашхабад, передає телеканал "24".
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"Напередодні другої річниці Майдану є дуже тверда позиція, що обмеження, арешти - це тільки попередні заходи. Я вимагаю, щоб заходи були остаточними, щоб справи були передані до суду, щоб були судові вироки, які б поставили остаточну крапку у притягненні до відповідальності тих, хто брав безпосередню участь у знищенні української демократії на Майдані", - сказав президент української держави.
Як повідомляв УНІАН раніше, в ГПУ заявили про "певний вплив" російських спецслужб під час подій на Майдані.
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