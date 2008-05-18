Балога: БЮТ змирився з поразкою і готує новий Майдан

20:59, 18 травня 2008
Політика
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...отже, попереду дострокові вибори до ВР

Голова Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА не виключає, що в кінці нинішнього , або на початку наступного року відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “1+1” в неділю.

В.БАЛОГА зазначив, що сьогодні БЮТ фактично змирився з поразкою на дострокових виборах міського голови 25 травня.

Він зауважив, що у БЮТ є два варіанти і обидва є ймовірними. Один з них – спроба зірвати вибори, а другий – це організувати новий Майдан.

Голова Секретаріату переконаний, що цей варіант вже почав реалізовуватися Блоком Юлії Тимошенко і триває активна мобілізація. «Коли ми говоримо про мобілізацію, то це означає. Що БЮТ хоче добитись нових виборів до Верховної Ради ще в цьому році», - сказав В.БАЛОГА.

Він прогнозує, що коли ситуація не зміниться, то дострокові парламентські вибори можливі: «Якщо такі процеси будуть розвиватися, то,однозначно, різні речі можливі».

Водночас він висловив переконання, що ні суспільство, ні політичні сили не хочуть дострокових виборів.

 

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