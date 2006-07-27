Безсмертний повідомив про початок офіційних переговорів з коаліцією

Керівник парламентської фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив про початок офіційних переговорів в рамках підготовки до круглого столу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав журналістам у парламенті.

Він зазначив, що мета переговорів – стабілізація ситуації в парламенті, стабілізація ситуації в Україні і створення нової коаліції.

Як уточнив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, дискусія ведеться в рамках антикризової коаліції і блоку «Наша Україна».

Він сказав, що сьогодні в ході переговорів порушувалися питання, пов’язані з підготовкою, ходом і можливими результатами круглого столу за участю лідерів політичних сил та глави держави.

Зазначивши, що формат коаліції є предметом переговорів, які сьогодні розпочалися, і говорити про це зарано, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ додав, що вчора фракція «Наша Україна» затвердила тези для переговорів і ними керується.