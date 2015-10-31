"Батьківщина" вимагає від генпрокурора та голови СБУ інформувати ВР про підстави затримання Корбана

Про це йдеться в заяві партії «Батьківщина», переданій агентству УНІАН.

В документі зазначається, що ВО «Батьківщина» занепокоєне затриманням Корбана.

«Батьківщина» не є політичним партнером партії «УКРОП». Наші погляди не збігаються у різних питаннях. Окрім того, ми категорично проти поєднання бізнесу з політикою. Проте арешт голови партії «УКРОП», яка на місцевих виборах пройшла до кількох обласних рад, в той час, коли й досі не покарані ті, хто розстрілював Майдан, хто займався масштабною корупцією в часи Януковича, – виглядає як вибіркове правосуддя та політичні переслідування»,- наголосили в «Батьківщині».

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В заяві сказано, що «за нашою інформацією, зараз тривають обшуки в народних депутатів, які входять до партії «УКРОП», що є неприпустимим та суперечить закону».

«Такі дії проти політичної сили викликають в суспільстві багато запитань, що наразі залишаються без відповіді», - підкреслили в партії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.

Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана і Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради "УКРОП" Бориса Філатова.

За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не надали жодних документів і не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.