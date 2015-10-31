УКРОП підтримала не лише громадськість, а й політики демократичного табору - Філатов

Таку заяву зробив один з лідерів партії та кандидат на посаду міського голови Дніпропетровська Борис Філатов сьогодні на прес-конеференції.

«Те, що наразі відбувається в Дніпропетровську, вже шокувало багатьох українських політиків У даний час свою підтримку УКРОПу висловила не тільки громадськість, а й представники політичних сил демократичного табору, включаючи «Радикальну партію» Олега Ляшка, ВО «Батьківщину», НВР «Правий Сектор», партії «Сила людей» і «Самопоміч», - сказав Філатов.

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За його словами, погроми квартир і офісів активістів, що відбуваються в Дніпропетровську, є політичною розправою над «Українським об'єднанням патріотів – УКРОП», а поширювана силовиками через підконтрольні ЗМІ інформація не відповідає дійсності.

«Усі дані й інформація ГПУ та СБУ – це брехня і провокація. Божевільні потоки брехні важко спростовувати. Хотілося б, щоб після такого скандалу людям дали пояснення – що ставиться в провину нашим депутатам і волонтерам», – заявив політик журналістам.

Він також розповів про обставини затримання свого однопартійця Геннадія Корбана, а ще повідомив про те, що нині соратник перебуває в Генеральній прокуратурі України. «Де до цього він був – незрозуміло», – підкреслив Філатов, акцентувавши увагу на тому, що такий формат і самого затримання, і нерозголошення інформації щодо місця перебування політика є черговим інструментом тиску.