Філатов опублікував відео викрадення Корбана

"Тут покидьки в мундирах роблять заяви, що у них все по закону. Подивіться відео як вони викрали Корбана.Не пред'являючи документи, не зачитуючи звинувачень, без понятих і адвокатів. Вони просто не думали, що я буду це все знімати. Було дуже важко триматися, щоб не кинутися їм гризти горло. Але докази важливіше", - прокомментував Корбан відео на своїй сторінці у Фейсбук.

Тут покидьки в мундирах роблять заяви, що у них все по закону.Подивіться відео як вони викрали Корбана.Не предьявляя документи, не зачитуючи звинувачень, без понятих і адвокатів.Вони просто не думали, що я буду це все знімати....Було дуже важко триматися, щоб не кинутися їм гризти горло. Але докази важливіше. Posted by Borys Filatov on 31 жовтня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.

Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, керівників Фонду оборони країни Павла і Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата України, члена політради партії «УКРОП» Бориса Філатова.

За словами політика, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". При затриманні вони не надали жодних документів і не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.