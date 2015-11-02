"Почуваюся краще, ніж Порошенко": Корбан розповів про умови утримання в камері

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у залі судових засідань Новозаводського райсуду м. Чернігова, який розглядає подання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу.

"Я почуваюся краще, ніж Петро Олексійович Порошенко. Тиску на мене не чинять. Єдине, що в камері горить весь час світло і ще не дають (питної) води", - заявив Корбан.

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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську пройшли обшуки в будинку лідера «УКРОП» Корбана та його батьків, а також у будинку голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили до Головного слідчого управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан перебуває в слідчому ізоляторі СБУ.

У ГПУ заявили, що Корбану оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинного угруповання), ч. 5 ст. 191 (привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах), ст. 349 (захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння автотранспортом) Кримінального кодексу України.