Як відбувалися обшуки в головному офісі партії "Укроп" (відео)
22:28, 31 жовтня 2015Політика
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Відео з камер спостережень, на яких видно, як проходили обшуки у бізнес-центрі, де розташований офіс політради партії "УКРОП".
Відео з камери спостереження / Скріншот
Про це повідомляє ТСН.ua.
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На відео видно, що співробітники СБУ і міліції проводять обшуки без адвокатів і понятих. Окрім того, вони зривали камери спорстереження, повністю господарювали у будівлі і Їхні дії ніхто не контролював.
У той же час в СБУ та ГПУ наполягають на тому, що обшуки відбулися з дотриманням усіх норм законодавства.
Як повідомлялося, ця спецоперація розпочалася у Дніпропетровську о 7:30 ранку. Обшуки розпочалися одночасно одразу у кількох місцях – в офісі благодійного фонду, квартирах волонтерів та у батьків члени політради "УКРОП" Геннадія Корбана.
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