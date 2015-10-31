Як відбувалися обшуки в головному офісі партії "Укроп" (відео)

Про це повідомляє ТСН.ua.

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На відео видно, що співробітники СБУ і міліції проводять обшуки без адвокатів і понятих. Окрім того, вони зривали камери спорстереження, повністю господарювали у будівлі і Їхні дії ніхто не контролював.

У той же час в СБУ та ГПУ наполягають на тому, що обшуки відбулися з дотриманням усіх норм законодавства.

Як повідомлялося, ця спецоперація розпочалася у Дніпропетровську о 7:30 ранку. Обшуки розпочалися одночасно одразу у кількох місцях – в офісі благодійного фонду, квартирах волонтерів та у батьків члени політради "УКРОП" Геннадія Корбана.