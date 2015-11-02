Британія розпочала будівництво постійної військової бази в Бахрейні

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на ВВС.

База військово-морських сил Британії буде розташована в порту Міна-Салман в Бахрейні і створюється для підтримки розгортання Королівського флоту в Перській затоці.

"Присутність ВМС Британії в Бахрейні гарантує в майбутньому забезпечення нашої постійної присутності на сході. Новий об'єкт дозволить Британії працювати з нашими союзниками по зміцненню стабільності в Перській затоці і за її межами", - сказав глава МЗС Британії Філіп Хаммонд.

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Бахрейн піддається жорсткій критиці через ситуацію з дотриманням в країні прав людини, але, за словами Хаммонда, Британія допомагає країнам Перської затоки змінюватися.

Бахрейн виділив 23 мільйони доларів на будівництво бази, тоді як Британія буде оплачувати експлуатаційні витрати.