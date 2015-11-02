Британія розпочала будівництво постійної військової бази в Бахрейні

23:07, 02 листопада 2015
Політика
217 0

Велика Британія розпочала будівництво постійної військової бази на Близькому Сході. Це перший подібний об’єкт британців в цьому регіоні з 1971 року.

британия / abnews.ru

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на ВВС.

База військово-морських сил Британії буде розташована в порту Міна-Салман в Бахрейні і створюється для підтримки розгортання Королівського флоту в Перській затоці.

"Присутність ВМС Британії в Бахрейні гарантує в майбутньому забезпечення нашої постійної присутності на сході. Новий об'єкт дозволить Британії працювати з нашими союзниками по зміцненню стабільності в Перській затоці і за її межами", - сказав глава МЗС Британії Філіп Хаммонд.

Читайте такожУ Британії назвали дії РФ у Сирії "класичною асиметричною війною"

Бахрейн піддається жорсткій критиці через ситуацію з дотриманням в країні прав людини, але, за словами Хаммонда, Британія допомагає країнам Перської затоки змінюватися.

Бахрейн виділив 23 мільйони доларів на будівництво бази, тоді як Британія буде оплачувати експлуатаційні витрати.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter