Британія розпочала будівництво постійної військової бази в Бахрейні
Велика Британія розпочала будівництво постійної військової бази на Близькому Сході. Це перший подібний об’єкт британців в цьому регіоні з 1971 року.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на ВВС.
База військово-морських сил Британії буде розташована в порту Міна-Салман в Бахрейні і створюється для підтримки розгортання Королівського флоту в Перській затоці.
"Присутність ВМС Британії в Бахрейні гарантує в майбутньому забезпечення нашої постійної присутності на сході. Новий об'єкт дозволить Британії працювати з нашими союзниками по зміцненню стабільності в Перській затоці і за її межами", - сказав глава МЗС Британії Філіп Хаммонд.
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Бахрейн піддається жорсткій критиці через ситуацію з дотриманням в країні прав людини, але, за словами Хаммонда, Британія допомагає країнам Перської затоки змінюватися.
Бахрейн виділив 23 мільйони доларів на будівництво бази, тоді як Британія буде оплачувати експлуатаційні витрати.