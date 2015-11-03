Жоден чернігівський слідчий не може бути компетентним у справі Корбана - Олійник

"Чесно кажучи, це пряма маніпуляція юридичним процесом. Жоден чернігівський слідчий не може бути компетентною особою. Слідчий суддя, який виносить це рішення, був просто чи на гачку, чи просто в якийсь інший спосіб там залучений до правоохоронної системи", - сказав Олійник в ефірі 5 каналу, передає ТСН.ua.

Він переконаний, що у подальшому будь-які рішення такого слідчого судді будуть визнані незаконними, тому що він приймає їх з порушенням правил і принципів підсудності, і, зокрема, територіальної підсудності.

"Представник ГПУ каже, що вони щось документували, якусь операцію проводили, але із тих підозр і звинувачень, які публічно представлені пану Корбану, я бачу, що предметом розслідування є новітня історія України 2014-15 років. Тому що всі події, які йому інкримінуються, фактично пов'язані із його діяльністю на посаді заступника голови Дніпропетровської ОДА", - зазначив Олійник.

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Він додав, що у справу Корбана не можна розглядати без контексту того, що відбувалося в Україні.

"Саме у 2014 році після зміни у специфічний спосіб влади після подій на Майдані навесні 2014-го року вся Україна знаходилася у специфічному правовому полі і предмет цього розслідування не може бути викинутий із контексту того, що відбувалося навколо — і загибель людей у центрі столиці, і загибель людей на території України від важкої зброї без оголошення стану війни", - сказав Святослав Олійник.