Посол ФРН пішов шляхом Шредера, який сів на гроші Газпрому?

Зараз не час вирішувати питання про приєднання України до Плану дій щодо членства у НАТО з подальшим наданням їй статусу кандидата на вступ до Альянсу, заявив в інтерв’ю газеті “День” від 20 травня Надзвичайний і Повноважний посол Німеччини в Україні Райнхард ШЕФЕРС.

“Виходячи з нашої оцінки, ми вважаємо, що зараз не час вирішувати питання про приєднання України до ПДЧ з подальшим наданням їй статусу кандидата на вступ до НАТО. Проте ми продовжуємо дотримуватися висловленої нами в Бухаресті тези, що в майбутньому Україна стане членом НАТО”, - сказав Р.ШЕФЕРС.

“Ми вважаємо, що і для НАТО, і для України - у разі її приєднання до ПДЧ і НАТО - буде більше проблем породжено, ніж вирішено. Сприймаєте ви це чи ні, але ви мусите просто задуматися над цим пунктом і осмислити його. Про це слід говорити”, - наголосив посол.

За його словами, Німеччина вважає, що невключення найближчим часом України не несе загрози європейській системі безпеки.

Відповідаючи на запитання, що Україні треба зробити, щоб приєднатись у грудні до ПДЧ, Р.ШЕФЕРС зауважив, що не йдеться про якийсь список. За його словами, Україні треба працювати у трьох сферах. Зокрема, перша сфера належить до внутрішнього стану України - тобто йдеться про підтримку з боку населення, включаючи питання внутрішньої стабільності, спрямованої на подальшу перспективу.

Як зауважив Р.ШЕФЕРС, наступне коло питань стосується внеску в загальноєвропейську та регіональну стабільність. “Наприклад, якщо Україна вступить до НАТО. Ось тут починає свій вплив відомий «російський чинник». Німеччина не вважає, що Росія має право вето. Але ми готові більшою мірою враховувати сприйняття російським керівництвом і народом самого факту приєднання України до ПДЧ. Я часто зазначав, що ми - і НАТО, й Україна - маємо спільно прагнути до того, щоб питання вступу України до НАТО стало більш прийнятним для Росії”, - наголосив він.

Посол зауважив, що також Україні необхідно виконати «домашні завдання» у військовій і військово-політичній сфері.